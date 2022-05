America ed Europa  divisi su un accordo di pace? No, ecco perché

Gli Stati Uniti, pensando anche alla Cina, non hanno motivo di puntare a una guerra “eterna” in Ucraina

Tra chi sostiene la necessità di fermare l’invio di armamenti all’esercito ucraino si sta diffondendo sempre più l’opinione che gli interessi strategici di Stati Uniti e Unione Europea sull’Ucraina siano divergenti. L’opinione si fonderebbe sulle dichiarazioni – ritenute troppo bellicose – del presidente Joe Biden, a partire dal discorso a Varsavia del 26 marzo, e sulle mosse degli Stati Uniti, che hanno annunciato per voce del segretario alla Difesa Lloyd Austin di voler inferire un colpo pesante a Mosca per esser certi che non abbia più la forza militare per colpire altri paesi europei in futuro.