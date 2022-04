Frontex ha perso la testa, ma deve dotarsi di una nuova politica

Bruxelles. Fabrice Leggeri, l’onnipotente padrone di Frontex, ieri ha dato le dimissioni, dopo che un rapporto dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha chiesto l’avvio di una procedura disciplinare nei suoi confronti per il modo in cui ha gestito l’agenzia dei guardia frontiere dell’Ue. Il rapporto dell’Olaf non è stato resto pubblico, ma le accuse sono gravi: mancato rispetto delle procedure e degli obblighi di lealtà verso l’Ue e cattiva gestione del personale. Dietro a queste espressioni burocratiche c’è il bilancio di sette anni di Leggeri alla testa di quella che sta per diventare la più ricca e grande delle agenzie dell’Ue, con un budget di quasi un miliardo di euro e diecimila funzionari all’orizzonte 2027. Il compito di Frontex è la protezione delle frontiere esterne dell’Ue, rispettando i diritti fondamentali. Dal suo arrivo nel 2015, Leggeri ha accumulato una serie impressionante di inchieste giornalistiche e istituzionali contro di lui e i suoi metodi. L’ultima è di ieri: i giornalisti del Monde e dello Spiegel, in collaborazione con gli olandesi di Lighthouse Reports, hanno ottenuto documenti che dimostrano che Frontex ha coperto decine di respingimenti illegali dei migranti da parte della Grecia nel mar Egeo. Quando i migranti venivano ributtati in mare e rispediti nelle acque territoriali della Turchia (su canotti acquistati dal governo greco con i fondi dell’Ue), Frontex registrava i casi come “prevenzione delle partenze”.

