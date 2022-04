L'Eurogruppo riapre il cantiere dell'Unione bancaria

Bruxelles. I ministri delle Finanze della zona euro lunedì riapriranno il cantiere per completare l'Unione bancaria e arrivare finalmente a una garanzia europea sui depositi. Ma il percorso che il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, intende mettere sul tavolo dei ministri comporta almeno due pillole amare per l'Italia. Se Mario Draghi e Daniele Franco hanno ben chiara l'importanza dell'unione bancaria e della garanzia europea sui depositi, i partiti che sostengono la maggioranza potrebbero rivoltarsi di fronte ai trade-off che Donohoe ha individuato per convincere la Germania e altri paesi ostili alla condivisione dei rischi. In sostanza, il presidente dell'Eurogruppo propone di affidare alle istituzioni della zona euro l'intero processo di risoluzione delle banche in crisi, togliendo alle autorità nazionali ogni margine di discrezionalità, e introdurre una sorta di “addebito” per le banche che detengono titoli di stato, che almeno all'inizio sia calibrata sul rating sovrano. E' “una proposta di compromesso che equilibra gli interessi degli stati membri in modo equo”, spiega al Foglio una fonte dell'Eurogruppo. Ma “non sarà un pacchetto facile. La discussione politica sarà difficile. per diverse ragioni”. Non solo “le questioni sono straordinariamente complicate e interconnesse dal punto di vista tecnico”, ma sono “molto sensibili politicamente”, dice la fonte.

