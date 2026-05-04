L'Eurogruppo nel caos energetico. I ministri predicano rigore a Bruxelles e spendono a casa

Ministri all’Eurogruppo contro ministri nelle capitali sui sussidi all’energia – I ministri delle Finanze della zona euro oggi torneranno a discutere dentro l’Eurogruppo la risposta alla crisi dell’aumento dei prezzi dell’energia, provocata dalla guerra di Trump in Iran. Il dibattito dentro l’Eurogruppo rischia di essere surreale. A Bruxelles i ministri sosterranno la necessità di adottare misure “mirate e temporanee” per non compromettere i conti pubblici. In molte capitali, gli stessi ministri hanno già adottato o stanno per approvare aiuti di ampia portata, che vanno ben oltre le categorie vulnerabili. Le conseguenze della guerra in Iran sui mercati dell’energia “saranno molto più persistenti del conflitto”, ci ha spiegato una fonte dell’Eurogruppo. Ma “le istituzioni sono allineate” sulla necessità che le misure di sostegno siano mirate temporanee e non portino a un aumento della domanda. Tuttavia “la pressione politica ha la tendenza a prendere il sopravvento sulle considerazioni economiche”, riconosce la fonte: “Una riduzione delle accise o dell’Iva sull’energia è più facile da attuare che una misura mirata”. All’Eurogruppo ci sarà “un dibattito animato” sulle misure nazionali, ha aggiunto.

Nessun appetito per sospendere le regole del Patto di stabilità – I governi di Italia e Grecia hanno invocato la possibilità di sospendere le regole del Patto di stabilità e crescita, usando la clausola di salvaguardia generale o quella nazionale per permettere agli stati membri di intervenire con maggiori sussidi pubblici di fronte alla crisi energetica. Roma e Atene andranno incontro a un “no” se formalizzeranno le loro richieste all’Eurogruppo. “La situazione non è davvero quella che rispetta le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia” ci ha detto la fonte dell’Eurogruppo. “Non penso che ci sia grande appetito per inventare un altro modo di aggirare le nostre regole, in particolare per il fatto che lo spazio fiscale è limitato e i mercati stanno guardando”, ha aggiunto. Con diversi paesi altamente indebitati, il timore di innescare una crisi del debito sovrano è sempre presente. “Quali siano la tentazione o le pressioni politiche, il quadro di regole fiscali è importante per rassicurare i mercati di anziati che la nostra nave fiscale è stabile. Non penso che sarebbe una buona idea mettere in discussione questa”, ci ha detto la fonte.