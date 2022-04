Il vicepresidente di Gazprombank che ha lasciato la Russia e combatte con Kyiv

Igor Volobuev, originario dell'oblast ucraino di Sumy, è almeno il quarto top manager del settore energetico che lascia il paese dall'inizio dell'invasione. Altri sono morti in circostanze sospette, a partire da Vladislav Avaev, ex dirigente della stessa banca

Okhtyrka è una cittadina del nord-est dell’Ucraina: è nell’oblast’ di Sumy e l’esercito russo l’ha bombardata pesantemente dal primo giorno dell’invasione. Qui i russi inizialmente sono stati respinti, e così hanno scelto di usare sia le bombe a grappolo, proibite dal diritto internazionale, sia la bomba termobarica. Okhtyrka però è anche la città in cui è nato e cresciuto Igor Volobuev, che fino ai primi di marzo era vicepresidente di Gazprombank, cioè la banca più importante per il Cremlino. Oggi Volobuev non si trova più in Russia, è andato in Ucraina e combatte con la resistenza.