Anne Applebaum spiega cosa significa “vittoria” per Putin: trasformare l'Ucraina in un campo di concentramento

Professoressa Applebaum, so che lei è appena tornata da Kyiv, la capitale ucraina da cinquanta giorni in guerra. Vorrei chiederle in che condizioni l’ha trovata e cosa si aspettano gli abitanti nelle prossime settimane.



Kyiv sembra quasi normale in questi giorni. Il traffico è regolare, la gente gira per strada, i ristoranti sono aperti. Si può comprare cibo nei negozi e hanno tolto i carri armati russi dalle strade. Ma la gente è molto consapevole che la guerra non è finita. Ovviamente gli ucraini sono fieri di aver spinto i russi via verso il nord del paese, ma i russi si sono lasciati dietro una scia di distruzione. Bisogna avere presenti gli scenari della Seconda guerra mondiale per farsi un’idea di come siano ridotte molte cittadine a nord della capitale. Ogni casa è distrutta, ogni palazzo bruciato, fosse comuni ovunque, e parliamo comunque di piccole normali cittadine alla periferia di Kyiv. Perciò la gente sa che la guerra non è finita. Inoltre gli ucraini sanno che i russi si stanno riorganizzando e preparando per una seconda ondata di attacchi che potrebbe essere peggiore della prima. Ho incontrato in questi giorni sia il presidente Volodymyr Zelensky sia il generale che comanda la difesa della capitale e la cosa che temono è la tattica della terra bruciata con cui si bombardano le città e le linee nemiche da lontano e poi si muovono le truppe di occupazione. Zelensky si sta preparando a questo e sta chiedendo ai paesi occidentali, Europa e Stati Uniti, un aiuto immediato per potersi difendere.

