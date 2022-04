Tutti i tavoli della Serbia

Il gioco della Serbia per rimanere un paese candidato a entrare nell’Ue e mantenere i suoi rapporti molto amichevoli con la Russia e la Cina si fa sempre più spericolato. La scorsa settimana sei aerei da carico cinesi Y-20 hanno attirato molta attenzione mentre volavano dalla Cina alla Serbia. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha ammesso che trasportavano un carico di sistemi antimissile HQ-22 – paragonati agli americani Patriot e ai russi S-300 ma con una gittata inferiore – e ha sottolineato che la fornitura non ha nulla a che vedere con la guerra in Ucraina. La Serbia è così diventata il primo paese europeo a dotarsi di armamenti cinesi e visto che la sua posizione internazionale appare a tratti ambigua e a tratti chiaramente schierata contro gli altri paesi europei, l’invio di armi da parte di Pechino ha messo in allerta la Nato.

