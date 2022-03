Non c'è solo l'Ucraina. Sangue e pogrom la maledizione delle terre di mezzo 

Per Byron era un eroe. Per Puškin un bieco traditore. Il loro duello a distanza, a colpi di versi, anticipa in qualche modo le narrazioni contrapposte del perché e del per colpa di chi la guerra in Ucraina. L’uno lo celebra come sfortunato campione della libertà. L’altro lo esecra come venduto all’occidente (nella fattispecie al re di Svezia Carlo XII che si apprestava a marciare su Mosca). Grande poesia. Con però un paio di pecche. L’una e l’altra versione poetica non hanno molta attinenza con la realtà e i personaggi storici. Trattano delle loro passioni, delle loro perfidie. Non del contesto. L’una e l’altra, infine, ignorano le sofferenze inflitte alla gente, ai poveri cristi che si trovano in mezzo mentre cozzano gli imperi, si battono gli eroi. Peggio: quei magnifici versi si sono spesso prestati a giustificare il sangue versato nelle infelici Terre di mezzo.

