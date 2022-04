Il potere insulare del presidente rimasto solo, che oggi si fida soltanto di un uomo

Parigi – Sono state scritte parecchie cose sulla solitudine dei presidenti della Quinta Repubblica francese e ancor di più sul “goût pour la solitude” di Emmanuel Macron, la sua solitudine volontaria, rivendicata. A metà mandato, questa inclinazione già preoccupava chi gli stava vicino. “In fondo, è una persona sola, volontariamente sola. Ritiene di essere l’unico a sapere le cose, ha fiducia solo in se stesso”, diceva in un colloquio con l’Opinion un ex ministro di François Hollande, che ha conosciuto Macron ai tempi in cui era al dicastero dell’Economia. Prima di aggiungere: “Ha bisogno di persone fedeli e devote, ma con loro è sempre in una relazione di superiorità. Vuole essere il capo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE