Guerra Russia Ucraina, ultime notizie

Dopo più di 40 giorni non si ferma l'assedio delle truppe russe su Mariupol, dove 160 mila persone non hanno luce, medicine, acqua e riscaldamento. Gli Stati Uniti finanzieranno il riarmo ucraino con altri 100 milioni di dollari

10,00 Mariupol allo stremo

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'intelligence del ministero della Difesa britannico, sulla città portuale di Mariupol proseguono pesanti combattimenti e attacchi aerei russi. L'intelligence ha affermato che la situazione umanitaria nella città "sta peggiorando".

"La maggior parte dei 160.000 residenti non ha luce, medicine, riscaldamento o acqua. Le forze russe hanno impedito l'accesso umanitario, probabilmente spingendo i difensori ad arrendersi", si legge nell'ultimo aggiornamento. Le truppe ucraine respingono l'attacco russo da più di 40 giorni.

La scorsa settimana, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha dichiarato di essere stato costretto a rinviare un tentativo di evacuazione dei civili dalla città assediata dopo che le condizioni avevano reso impossibile procedere.

Le forze russe stanno avanzando ulteriormente nel centro della città, ma le forze ucraine hanno ancora il controllo di alcune aree.

09,20 Il Parlamento europeo vota le nuove sanzioni

Il quinto pacchetto di sanzioni europee proposto ieri dalla Commissione europea questa mattina è al vaglio del Parlamento. Le misure prevedono un blocco all'import del carbone, lasciando per il momento fuori petrolio e gas. Nei trasporti, l’Ue imporrà un divieto di accesso per navi e tir russi ai suoi porti e alle sue strade. Ci saranno nuove restrizioni alle importazioni di legno, cemento, frutti di mare, vodka e altri prodotti legati agli oligarchi per un valore di 5,5 miliardi di euro. L’Ue smetterà di esportare tecnologie e macchinari per 10 miliardi di euro in settori in cui la Russia è vulnerabile. Le imprese russe non potranno partecipare ad appalti pubblici negli stati membri. Nel settore finanziario, quattro banche già escluse dal sistema di pagamenti internazionali Swift – tra cui Vtb, la seconda del paese – non potranno più effettuare transazioni nell’Ue.

09,00 A fuoco un deposito petrolifero nei pressi di Dnipro

Un deposito petrolifero è stato colpito da attacchi aerei russi nell'area di Dnipro, città industriale da 1 milione di abitanti a nord di Zaporizhzhia nell'Est dell'Ucraina. Lo ha riferito il governatore dell'oblast di Dnipro Valentyn Reznichenko in un post su Telegram, i soccorritori stanno ancora tentando di spegnere l'intenso incendio nella fabbrica. Il numero delle vittime deve ancora essere confermato.

8,10 Gli Stati Uniti fornirano altri 100 milioni di dollari per armare l'Ucraina

Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti sbloccheranno 100 milioni di dollari di aiuti supplementari alla sicurezza per l'Ucraina per aiutarla a rispondere all'invasione russa.

"Ho autorizzato, a seguito di una delega del presidente, 100 milioni di dollari per venire incontro all'urgente bisogno dell'Ucraina di sistemi anti-corazzati", ha scritto il segretario di Stato americano, che si trova a Bruxelles, su Twitter.