Il segnale molto positivo per Scholz

Le elezioni nel Saarland, il piccolo Land dell’estremo sud-ovest tedesco, danno ragione a un vecchio adagio andreottiano su potere e logoramento: da Saarbrücken, piccola capitale di una delle regioni meno benestanti di Germania, è arrivato un poderoso colpo alla Cdu locale, che tracolla dal 40,7 al 28,2 per cento dei voti, mentre la Spd del cancelliere Olaf Scholz fa un balzo in avanti che sfiora i 14 punti percentuali. Se la Cdu va male, i socialcomunisti della Linke escono sbriciolati, passando dal 12,9 a un inglorioso 2,6 per cento dei voti. Limata, infine, la destra di AfD che però si aggrappa a tre deputati regionali. Molto alta l’astensione. Poiché Cdu e Spd governavano appaiate a Saarbrücken, il voto non riflette il giudizio degli elettori sull’operato dell’amministrazione uscente (la prossima sarà un monocolore rosso) ma appare condizionato dal giudizio favorevole dei tedeschi sull’operato del governo semaforo di Scholz.

