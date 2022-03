Il jihad contro Israele rialza la testa

Quattro persone sono state uccise in Israele con speronamento e accoltellamento in un centro commerciale a Beersheba, in quello che s’è rivelato essere il più mortale attacco terroristico israeliano da diversi anni. L’accoltellatore è stato identificato come Mohammad Ghaleb Abu al Qi’an, un ex detenuto per terrorismo. Il gruppo terroristico di Hamas ha elogiato l’attacco, dicendo che “saluta l’esecutore dell’eroica operazione nella Beersheba occupata” (non importa che Beersheba non sia nei territori post 1967, ma faccia da sempre parte di Israele, per Hamas è tutta Israele da “liberare”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE