Un congresso di ebrei si è riunito per discutere come ottenere il controllo del mondo attraverso la diffusione di idee liberali, il sovvertimento della morale, la promozione della libertà di stampa, la contestazione dell’autorità tradizionale e dei valori cristiani e patriottici, in modo da poter poi assoggettare i popoli cristiani con i media e la finanza. I finlandesi hanno sparato sette cannonate sul villaggio sovietico di Mainila. Ventiduemila tra ufficiali, politici, giornalisti, professori e industriali polacchi sono stati uccisi dai tedeschi nei pressi della foresta di Katyn’. A Fort Derrick, sede del programma statunitense sulle armi batteriologiche, un test genetico ha fabbricato l’Hiv apposta per sterminare gli africani, e i neri in genere. I ricchi statunitensi fanno rapire bambini latino-americani per espiantarne organi da trapiantare. 1,8 milioni di morti sono stati fatti votare per far vincere Biden su Trump. Ci sono 14 mila vittime del genocidio fatto dagli ucraini nel Donbas. I vaccini contro il Covid di AstraZeneca e Pfizer trasformano le persone in scimpanzé. I vaccini contro il Covid fanno morire nel sonno e fanno anche morire di Covid quattrocento volte più di chi non si vaccina. Zelensky è scappato in Polonia. Gli ucraini si stanno bombardando da soli per screditare i russi.

