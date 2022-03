Basta con la diplomazia. Tobias Ellwood dice che l'Ucraina ha bisogno delle armi e della Nato

"Abbiamo fatto un buon lavoro sul lato delle sanzioni, ma militarmente no. L'Alleanza atlantica è la potenza più forte al mondo e ancora non siamo sicuri su come utilizzarla per contrastare Putin". il conservatore britannico e presidente della commissione Difesa dei Comuni

"La Nato e l’occidente devono cambiare radicalmente la loro posizione sulla guerra in Ucraina”, dice il conservatore britannico e presidente della commissione Difesa dei Comuni Tobias Ellwood, in un’intervista a Bbc Hardtalk. Dice che abbiamo bisogno di un cambiamento di attitudine e riconoscere che siamo entrati in una “nuova èra di insicurezza”. “Abbiamo fatto un buon lavoro sul lato delle sanzioni, ma militarmente no. La Nato è la potenza militare più forte al mondo e ancora non siamo sicuri su come utilizzarla per contrastare Putin”. Secondo Ellwood l’occidente ha vissuto trent’anni di pace – ma ora siamo tornati indietro, e la no fly zone è una risposta operativa all’aggressione di Putin. “Queste sono questioni importanti, ma qual è la nostra strategia? Gli Stati Uniti e gli altri paesi hanno abbandonato l’Ucraina pubblicamente, non tanto sul piano operativo ma sul piano politico, perché ogni volta che qualcuno ha posto la questione sulla nostra opposizione alla Russia, tutti si sono immediatamente tirati fuori con la scusa: ‘Non vogliamo entrare nella terza guerra mondiale’”.