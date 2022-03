Nei calcoli dei mediatori che vogliono la tregua più di Putin

Una parte dell’Unione europea si aggrappa alla speranza di un successo nei negoziati tra la Russia e l’Ucraina per evitare di dover imporre un embargo su petrolio e gas a Vladimir Putin e mettersialle spalle i costi della sua guerra. Il Foglio è entrato in possesso di un documento che prevede sedici punti che dovrebbero servire da base per un accordo di pace. Le condizioni poste all’Ucraina sono pesanti, ma considerate in parte accettabili da una parte degli occidentali. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ieri ha detto che queste bozze che circolano sui giornali contengono “molte informazioni sulle questioni all’ordine del giorno” dei negoziati russo-ucraini, ma che le versioni finali sono “essenzialmente errate, ci sono alcune cose corrette, ma nel complesso non sono vere”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE