Guerra in Ucraina. I britannici dicono che l'avanzata russa è bloccata. Bombe sui civili

Per il ministro della Difesa del Regno unito la resistenza ucraina ha ancora in mano la gran parte delle citta. Dalla Polonia fanno eco alle parole di Biden: "Putin è un criminale di guerra".

Il ministro della Difesa britannico, dati dell'intelligence alla mano, sostiene che le offensive della Russia in Ucraina si siano "bloccate su tutti i fronti", e che "la resistenza ucraina rimane leale e ben coordinata. La stragrande maggioranza del territorio ucraino, comprese tutte le principali città, rimane in mano ucraina".

Le bombe continuano a cadere, i missili a centrare bersagli. Soprattutto civili.

C'era scritto con vernice bianca, in grande, nel piazzale a semicerchio dietro la struttura: Bambini. Era ben visibile. Eppure il teatro di Mariupol nel quale si nascondevano centinaia di civili (tra i quali molti bambini) è stato raso al suolo. Il numero di morti non è ancora ufficiali, così come quello dei feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver bombardato intenzionalmente il teatro, Mosca, al solito, nega ogni cosa, addirittura di aver colpito il teatro.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

Così come nega di aver colpito a Merefa, una cittadina del nord-ovest della regione di Kharkiv, una struttura educativa polifunzionale (in pratica una scuola con annesso centro comunitario). L'edificio è stato centrato da un missile russo verso le 3,30 della notte, distruggendolo parzialmente. Per ora non sono state segnalate vittime dalle autorità locali.

Gli ultimi eventi hanno hanno convinto il viceministro degli esteri polacco, Marcin Przydacz, a dare ragione al presidente americano Joe Biden, che ieri aveva detto, in un breve scambio avuto con i giornalisti alla Casa Bianca, che "Vladimir Putin è un criminale di guerra". Gli ultimi attacchi, dice il viceministro alla Bbc, "dimostrano che la Russia sta ricorrendo a tattiche più brutali".

Attacchi che sono segnali di frustrazione in quanto "il Cremlino credeva che il governo dell'Ucraina sarebbe svanito in poco tempo". Non è andata così. "Gli ucraini sono stati e sono molto coraggiosi nel difendere la loro terra, i loro valori, la loro democrazia, il paese che hanno costruito negli ultimi 30 anni. Quindi ora Putin ha deciso di colpire le infrastrutture civili. E quel che è peggio sono stati lanciati missili proprio contro un edificio fuori dal quale c'era scritto che c'erano bambini all'interno. La presenza di bambini non impedisce al signor Putin di bombardare. È davvero, come lo ha chiamato il presidente Biden, un criminale di guerra".