Come funziona il boicottaggio contro la Russia delle aziende occidentali

Bruxelles. La coalizione occidentale che sostiene l’Ucraina di Volodymy Zelensky ha trovato un alleato inatteso nella sua battaglia per mettere in ginocchio l’economia russa in risposta alla guerra di Vladimir Putin: le multinazionali del settore privato. Heineken, il secondo produttore al mondo di birra, ieri si è aggiunto alla lunga lista di società private che ha deciso di fermare la produzione, la pubblicizzazione e la vendita dei suoi prodotti in Russia. “Siamo scioccati e rattristati nel vedere la tragedia in corso in Ucraina”, ha detto l’amministratore delegato di Heineken, Dolf van den Brink, in un comunicato, spiegando che la scelta è stata fatta “in risposta alla continua escalation della guerra” da parte della Russia. A Mosca si sono formate lunghe code davanti ai McDonald’s, dopo l’annuncio di mercoledì del colosso del fast food di chiusura dei suoi 847 ristoranti nel paese. “I nostri valori significano che non possiamo ignorare l’inutile sofferenza umana che si sta verificando in Ucraina”, ha detto Chris Kempckinski, l’amministratore delegato di McDonald’s, diventato simbolo della fine della Guerra fredda quando il 31 gennaio del 1990 aprì il suo primo fast food a piazza Pushkin a Mosca, con 30 mila persone in fila per il loro primo Big Mac. Mercoledì Universal Music ha sospeso a tempo indeterminato e con effetto immediato tutte le operazioni. Secondo il Wall Street Journal, Sony Music Group e Warner Music Group faranno la stessa cosa. Spotify ha deciso di limitare la sua attività. Dopo aver annunciato lo stop di progetti e acquisizioni future, lunedì Netflix ha sospeso il suo servizio in Russia. Warner Bros, Disney e Sony hanno fermato l’uscita di nuovi film.

