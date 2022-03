Il whistleblower dell'Fbs spiega cosa non va nei servizi segreti russi

Da ieri circola una lettera che spiega la strategia della Russia in Ucraina fatta con tutta probabilità da uno che lavora all’Fsb, l’agenzia di intelligence russa. E’ quindi il racconto (anche sofferto e affaticato) di uno dell’Fsb. Qui c’è un lunghissimo thread che spiega questa lettera: In sintesi: nessuno si aspettava questa guerra, ma ora che non sta andando come Putin si aspettava, molti se la stanno prendendo con l’Fsb, che non ha fatto previsioni e analisi giuste. Ma questo dipendente dell’Fsb spiega che ogni cosa che viene chiesta (fa l’esempio di un attacco con un meteorite, ma secondo il traduttore qui intende: le sanzioni occidentali) deve in ogni caso concludersi con una considerazione positiva per la Russia. Altrimenti “vieni interrogato, perché non hai fatto un buon lavoro”. Quindi: devi per forza dire che la Russia dispone delle risorse necessarie per nullificare l’azione occidentale. Però poi vieni criticato se non è vero. Il dipendente dell’Fsb racconta anche che nessuno era stato avvertito della guerra e per questo non ci sono studi sull’impatto delle sanzioni: è “l’altra faccia della segretezza”.

