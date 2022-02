In Canada Trudeau ha bloccato i conti correnti dei No vax. Il giro di vite nella blockchain

Dopo la protesta di alcuni camionisti contro le misure pandemiche il governo stato invocato l’Emergencies Act, una legge speciale che ha permesso di congelare anche 120 portafogli digitali, da cui erano arrivate donazioni in sostegno al movimento dei truckers. Un aspetto che ha preso in contropiede punto gli entusiasti di Bitcoin e simili

Lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, il governo canadese ha dichiarato lo stato d’emergenza per frenare la protesta di alcuni camionisti canadesi contro le misure pandemiche in vigore nel paese. Centinaia di giganteschi autocarri – quelli che percorrono da decenni le strade del Nord America – si erano riuniti in alcuni punti nevralgici del confine tra Canada e Stati Uniti, in particolare nell’Ambassador Bridge, ponte che collega lo stato dell’Ontario a Detroit, e che da solo vale il 23 per cento degli scambi tra i due paesi. Dopo giorni di crisi, polemiche e dubbi sulle infiltrazioni politiche della protesta, il 15 febbraio c’è stato il punto di svolta quando il premier canadese Justin Trudeau ha invocato l’Emergencies Act, una legge speciale con cui la polizia assume poteri speciali.