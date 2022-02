Dietro al blocco dei camion a Ottawa c'è il format populista che funziona in tutto il mondo

Da più di due settimane centinaia di camionisti e automobilisti bloccano il centro della città di Ottawa, in Canada, per protestare contro l’obbligo di vaccinazione richiesto a chi guida per lavoro attraverso il confine con gli Stati Uniti. Il numero di vetture ferme è poco sopra a quattrocento e sta scendendo, il novanta per cento dei camionisti canadesi è vaccinato e quindi non è coinvolto nella questione e il sindacato dei camionisti canadesi con più di trecentomila iscritti ha detto che la protesta – che si chiama “Convoglio della libertà” – non lo rappresenta. E’ quello che avrebbero voluto fare gli antivaccinisti italiani a ottobre, senza però avere i numeri, ed è probabile che finirà come è finita a Trieste questo autunno: con un declino della manifestazione, che prima consuma l’attenzione del paese e poi si sgonfia nell’irrilevanza.

