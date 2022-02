Per difendere l'Ucraina, il mercato europeo fa più delle baionette

La prospettiva dell’invasione russa in Ucraina viene spesso analizzata denunciando la mancata capacità dell’Europa di essere credibile di fronte a tale minaccia. Quando l’accento viene messo sull’uso della forza militare, il richiamo è agli Stati Uniti mentre l’Unione europea e i suoi stati membri restano in panchina. Le ragioni dell’Ue, un attore politico rilevante dal punto di vista politico ed economico, hanno difficoltà a farsi strada in un contesto in cui prevale la forza e si contano i carri armati russi ancora ammassati intorno all’Ucraina. Esiste però una serie di paradossi che può modificare questa lettura riguardo la disfatta annunciata dell’Europa. La Russia è un paese che sconta grandi debolezze economiche e politiche. Il potere russo si mantiene grazie a un largo uso della forza sia nella repressione interna sia come principale fattore di azione/intimidazione internazionale: Mosca punta sulle capacità delle forze armate, ma anche su una determinazione maggiore a compiere azioni di forza. La Russia appare dunque come un regime realista, che concepisce il mondo come un risiko, mescolando questioni territoriali e storiche con il dispiegamento militare. Si tratta però di una percezione datata e anche fuorviante.

