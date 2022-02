La Corte di giustizia dell'Ue ha respinto il ricorso di Polonia e Ungheria sullo stato di diritto

Per i governi nazionalisti di Varsavia e Budapest è l'ennesima sconfitta politica e giuridica nel loro sistematico tentativo di distruggere dall'interno il sistema di regole dell'Ue

Bruxelles. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso di Polonia e Ungheria contro il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto, che permette alla Commissione di tagliare i fondi comunitari ai paesi che non rispettano i diritti fondamentali. Per i governi nazionalisti di Varsavia e Budapest è l'ennesima sconfitta politica e giuridica nel loro sistematico tentativo di distruggere dall'interno il sistema di regole dell'Ue.

Secondo i giudici del Lussemburgo, il nuovo regolamento sulla condizionalità introdotto un anno fa, “ha una base giuridica adeguata, è conforme con il procedimento previsto dall'articolo 7 del trattato e rispetta in particolare i limiti delle competenze attribuite all'Unione e il principio di sicurezza giuridico”. La Commissione aveva deciso di non applicare la condizionalità sullo stato di diritto, in attesa della sentenza della Corte di giustizi.

Ursula von der Leyen è accusata dal Parlamento europeo di aver scelto la linea morbida con Varsavia e Ungheria dall'inizio del suo mandato. Le procedure di infrazione contro Polonia e Ungheria sono state avviate con ritardo. Le linee guida su come applicare il meccanismo di condizionalità non sono mai state pubblicate. Le lettere formali di messa in mora a Varsavia e Budapest non sono mai state inviate (solo delle richieste di informazione informali). La decisione di non applicare il regolamento sulla condizionalità ha spinto il Parlamento europeo a presentare un altro ricorso contro la Commissione davanti alla Corte dell'Ue per denunciare la sua inazione. “Von der Leyen deve agire subito. Non può più nascondersi dietro alla Corte”, ha detto l'europarlamentare liberale belga, Guy Verhofstadt. Ma, dato il ritardo procedurale accumulato, potrebbero volerci tra i cinque e i nove mesi prima che la Commissione proponga agli altri governi di tagliare una parte dei fondi dell'Ue destinati a Polonia e Ungheria.