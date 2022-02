Il Mattarella bis è un rilancio del centrismo europeo

La riconferma di Sergio Mattarella porta inevitabilmente a una riflessione sulle conseguenze europee del rinnovo del mandato del presidente della Repubblica italiana, ma anche della stabilità del governo Draghi. Dopo giornate convulse, la soluzione Mattarella offre una cornice di stabilità e di continuità interna che veniva presentata da varie parti come necessaria dinanzi alla crisi. Ma il modo nel quale è stato rieletto gli conferisce ulteriori margini di potere, perché sbroglia la matassa dalla quale i partiti non sembravano in grado di uscire. Viene rinforzata la posizione di un presidente della Repubblica che aveva già interpretato il suo ruolo in modo incisivo, e di conseguenza si rinforza anche la posizione del presidente del Consiglio Mario Draghi, almeno fino al termine della legislatura.

