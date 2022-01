La sindrome dell'Avana, tra misteri e psicosi

Da cinque anni è il disturbo perfetto per le teorie dei complottisti e di chi crede alle armi invisibili e alla verità "che non ci dicono". Ma per Washington è ancora un problema

La Cia ha reso noti i risultati del primo report ufficiale sulla misteriosa malattia dei funzionari americani all’estero. Parlando con la stampa americana, un rappresentante dell’agenzia d’intelligence ha detto: “In questa vasta indagine non abbiamo finora trovato prove del coinvolgimento di paesi stranieri in nessuno di questi incidenti”. In altre parole: non c’è la Russia o la Cina o Cuba dietro alla cosiddetta “sindrome dell’Avana”, non ci sono armi distruttive a ultrasuoni o satelliti per il 5G: “La maggior parte delle segnalazioni può essere ragionevolmente spiegata da condizioni mediche o fattori ambientali e tecnici, comprese malattie diagnosticate in precedenza”. Sin dal 2016, quando per la prima volta è stata segnalata tra lo staff dell’ambasciata americana e quella canadese nella capitale cubana, più di duecento persone sarebbero state vittime della sindrome dell’Avana, un misteriosissimo disturbo, simile a una malattia neurologica, con molti sintomi debilitanti tra cui dolore alle orecchie, mal di testa, disorientamento, vertigini, problemi visivi e difficoltà cognitive. Sintomi che arrivano improvvisamente e a volte restano a lungo.