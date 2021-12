Dentro alla perversione di Maxwell e il suo traffico di corpi giovani per Epstein

Il verdetto emesso a New York condanna la sessantenne socialite britannica a un massimo di 65 anni dietro le sbarre, e rimette al centro delle riflessioni la portata moralmente illecita del ruolo e della condotta della Maxwell in qualità di partner in crime del pedofilo Jeffrey Epstein

"Perversione di giustizia” è il libro con cui la reporter del Miami Herald, Julie K. Brown, ha provocato l’inchiesta giudiziaria sulle malefatte sessuali della coppia Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell, tenuta a bada per dieci anni da luminari della disinvoltura legale come Ken Starr e Alan Dershowitz. Altri tempi si direbbe – perfino un altro mondo, prima che l’intera questione della valenza giudiziaria dei comportamenti all’origine delle violenze sessuali divenisse terreno della massima guerra culturale americana nel Ventunesimo secolo. Il verdetto di colpevolezza emesso a New York dalla giuria del processo a Ghislaine Maxwell condanna la sessantenne socialite britannica a un massimo di 65 anni dietro le sbarre, secondo l’entità della pena che le verrà comminata dalla giudice Nathan, e rimette al centro delle riflessioni la questione della “perversione”, ovvero la portata moralmente illecita del ruolo e della condotta della Maxwell in qualità di partner in crime del pedofilo Jeffrey Epstein. Il tutto restando ben inteso che questo è stato, silenziosamente, anche un processo al concept sociale di “privilegio”, attributo del quale Maxwell ed Epstein, in modo diverso, sono stati la perfetta incarnazione anglosassone: soldi, potere, amicizie, jet set, lusso, cascami da masters of the universe come li chiamava Tom Wolfe, associati alla percezione di onnipotenza e alla delirante patente di dominio sessuale, previo compenso, su qualsiasi oggetto del desiderio.