Negli Stati Uniti non si trovano Babbi Natale

Quest’anno nei centri commerciali e nelle strade americane ci saranno molti meno Babbi Natale ad accogliere famiglie e bambini. Una “enorme carenza”, così la descrive al Washington Post Mitch Allen, il fondatore dell’agenzia di noleggio di Babbi Natale Hire Santa che ha sede in Texas. Sarebbero più di mille i posti vacanti per la stagione e la sua azienda registra il 10 per cento in meno di Babbi Natale. La colpa è della pandemia, che ha messo a dura prova il settore: un Babbo Natale ha in media sessant’anni e pesa più di cento chili, il che lo rende un profilo ad alto rischio di complicazioni da Covid-19. Secondo Allen più di trecento Babbi Natale sono morti quest’anno a causa di coronavirus e altri disturbi, mentre le richieste sono più che raddoppiate rispetto ai livelli pre pandemici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE