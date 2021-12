Zemmour e Le Maire: dialogo tra sordi

Giovedì sera, durante il talk-show politico “Elysée 2022” in diretta su France 2, è andato in scena lo scontro tra due destre irriconciliabili. Da una parte, la destra identitaria, euroscettica, anti liberale e anti globalizzazione incarnata da Eric Zemmour, lo scrittore di bestseller incendiari che punta al gradino più alto della République. Dall’altra, la destra europeista, sviluppista, pro libero mercato e contro il ripiegamento nazionalista di Bruno Le Maire, attuale ministro dell’Economia. E’ stato un dialogo tra sordi e in molti si sono chiesti se stessero parlando dello stesso paese quando esponevano ai telespettatori le loro analisi. Fin dall’inizio del dibattito, le loro posizioni sono apparse inavvicinabili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE