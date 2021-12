Quanto è no vax il Partito repubblicano americano

Mercoledì i repubblicani del Congresso hanno intensificato il tentativo di abrogare gli obblighi di Biden su test e vaccini (i “mandates”), adottando una misura al Senato per allentare le politiche che la Casa Bianca considera fondamentali per combattere il coronavirus. L’intensificazione della campagna riflette lo spirito delle battaglie politiche e legali che il Gop ha condotto all’inizio della pandemia, quando ha criticato la chiusura delle attività produttive, gli obblighi per le mascherine e altre misure per diminuire i contagi. Sui vaccini, i repubblicani di Capitol Hill sostengono che i requisiti siano ingiustificati e incostituzionali e che mettono a rischio il lavoro degli americani. Nella loro protesta più vigorosa e pubblica fino ad oggi, i repubblicani guidati dal senatore dell’Indiana Mike Braun hanno insistito per far passare una proposta che mira ad abrogare gli obblighi dell’Amministrazione Biden che prevedono per le grandi aziende private di richiedere la vaccinazione o di implementare i test completi sul Covid per i loro dipendenti.

