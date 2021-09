Yeah vacciniamoci. L'obbligo di Joe Biden piace

Quando giovedì 9 settembre il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato l’obbligo di vaccinazione per cento milioni di lavoratori, i repubblicani hanno promesso una sollevazione pubblica contro il suo ordine esecutivo. Il loro obiettivo, molto trasparente, è trasformare l’obbligo in un argomento di scontro politico in vista delle elezioni di metà mandato dell’anno prossimo – come è già successo con le mascherine e con i lockdown. Lo schema è semplice: Biden è stato costretto a imporre la vaccinazione obbligatoria alla maggioranza dei lavoratori altrimenti gli Stati Uniti non riusciranno a uscire dalla crisi pandemica, i repubblicani vogliono far passare la sua decisione come una gravissima intrusione nelle libertà civili degli americani e si aspettano un ritorno politico.

