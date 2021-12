Kurz lascia la politica. Oltre alla paternità ci sono altri guai

Berlino. Fini incrociate, anzi opposte, di due ormai ex leader politici di area popolare, entrambi di lingua tedesca, entrambi cancellieri. In Austria il giovane Sebastian Kurz ha convocato una conferenza stampa per annunciare il suo ritiro dalla politica. Meno di due mesi fa il 35enne Kurz aveva dovuto lasciare la cancelliera federale travolto da un’inchiesta della magistratura che aveva messo in luce presunte false testimonianze e falsi ideologici, mazzette e sondaggi taroccati in cui sarebbe inciampato anni fa il giovanissimo astro nascente del partito popolare austriaco, diventato ministro degli Esteri di Vienna all'età di 27 anni. Anzi, secondo gli inquirenti austriaci, proprio sulle base dei reati contestati Kurz avrebbe costruito la sua fulminante carriera politica. A 31 anni, da ministro era diventato cancelliere e nessuno allora avrebbe potuto immaginare un finale tanto repentino. Kurz, che continua a professarsi innocente e che nelle scorse settimane ha chiesto – esaudito – al Parlamento di sospendere la sua immunità da parlamentare, ha lasciato spiegando gli austriaci che la vista di suo figlio appena nato all’ospedale lo ha convinto ad abbandonare la politica. Quanto all’inchiesta in corso: “Non sono un santo ma neppure un criminale” e il lavoro di capo del governo “richiede l’assunzione di decisioni senza sosta: non escludo di aver potuto compiere qualche scelta sbagliata”. Ringraziamenti di rito e via “all’ospedale da mia mia moglie e il bambino”.

