Le debolezze di Kurz e Babiš, uomini forti dell'Europa centrale

Bruxelles. La regola secondo cui “l’uomo forte” nell’Europa centrale e orientale è garanzia di stabilità ha subìto un duro colpo nel fine settimana con le dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz in Austria e la sconfitta del premier Andrej Babiš nelle elezioni legislative in Repubblica ceca. Kurz ha lasciato il suo posto a Alexander Schallenberg, un alto funzionario del ministro degli Esteri che ha guidato la diplomazia austriaca con il precedente governo. Scegliendosi un fedelissimo come suo successore, Kurz potrà continuare a controllare il governo e lanciarsi in una lunga campagna elettorale per riprendere il potere. Babiš ha riconosciuto la sconfitta nelle urne, ma spera che gli sia comunque affidato il mandato di formare il prossimo governo sulla base del fatto che il suo partito, Ano, ha ottenuto il numero più alto di seggi, malgrado il secondo posto dietro a una coalizione di centrodestra. Il destino del prossimo governo a Praga dipende dallo stato di salute di un altro uomo forte della Repubblica ceca, il presidente Miloš Zeman, che domenica è stato portato d’urgenza in ospedale dove è ricoverato in terapia intensiva.

