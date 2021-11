L'attentato di Waukesha e il rap della sindrome di Lucignolo

Uccidere per dire “io esisto”. Il terrorista dei mercatini di Natale in Wisconsin è un prodotto residuale della disfunzione di un sistema che vende merce avvelenata, ricoprendola di lustrini e disseminandola di dollari. Darrell Brooks e l’imperdonabile casino americano

Si possono fare ragionamenti inopportuni, parlando di Darrell Brooks jr, il rapper in stato di fermo per la strage del suv a Waukesha, nella periferia di Milwaukee (5 morti, 48 feriti), allorché s’imbocchino le generalizzazioni riguardo alla sua militanza musicale. La cultura hip hop è il male? E’ il nuovo satanismo americano? O è finita al centro di un equivoco pericoloso? Perché chi diavolo sono questi nuovi miliardari della musica, che nella maggior parte dei casi hanno avuto accesso al grande pubblico e a guadagni favolosi passando per la porta posteriore, senza una formazione artistica, cavalcando l’onda emotiva che circonda questo suono e le mode che gli ballano attorno?