Un suv ha travolto una parata di Natale in Wisconsin

L'uomo alla guida ha travolto almeno 40 persone. Cinque sono le vittime. La polizia ha arrestato il colpevole

Un suv rosso ha travolto una parata di Natale a Waukesha, a trenta chilometri dal centro di Milwaukee in Wisconsin, nel pomeriggio di domenica. Sono state colpite più di 40 persone: ci sono cinque morti, ha confermato il capo della polizia Dan Thompson. Le immagini mostrano l’arrivo del veicolo a tutta velocità (accellera) si sentono gli spari della polizia che però non fermano la corsa: per terra poi resteranno i festoni e i pompom: secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito il corpo di ballo della parata, che comprende anche ballerine bambine.

La polizia ha arrestato l’uomo alla guida del suv ma non ha ancora rivelato la sua identità. Sui social per ore ci sono state accuse e illazioni e profili di eventuali attentatori a seconda della ideologia politica. Circolavano meme e gif poco opportuni che sintetizzavano le speranze: i democratici sperano in un assassino bianco e trumpiano, i conservatori in un assassino nero e di BLM.

Questo per dare il senso del clima politico e mediatico di queste ore: in Wisconsin, tre giorni fa, è stata confermata la legittima difesa per il ragazzo che l’anno scorso aveva sparato a tre persone, uccidendone due, alle manifestazioni contro il razzismo di Kenosha.