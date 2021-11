L'incredibile bazooka asiatico da 430 miliardi

Il Giappone lancia un pacchetto di stimoli senza precedenti di 56 trilioni di yen, 430 miliardi di euro (le attese erano per 300) per rilanciare la terza economia del mondo: lo ha annunciato il primo ministro liberaldemocratico Fumio Kishida, da poco confermato alla guida del paese. Il piano illustrato in diretta tv “è sufficiente per rassicurare il popolo giapponese e dargli speranza”. Il Giappone, dove nonostante i ritardi iniziali le vaccinazioni hanno raggiunto l’80 per cento della popolazione, non sembra avere gli stessi problemi di Usa ed Europa: l’inflazione è cresciuta di appena lo 0,1 per cento, i prezzi al consumo sono in discesa dello 0,7, non si vedono rimbalzi del Pil, la disoccupazione resta ai minimi del 2,8 per cento. Dunque? Si tratta di una mossa preventiva, anche per scongiurare le ripercussioni delle minori esportazioni, e che ribalta decenni di politica economica con bassi tassi d’interesse, bassi consumi a favore dell’export, il primo debito pubblico del mondo, e con rating non smagliante di A+, ma assorbito dal mercato interno, banche e privati.

