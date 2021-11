Che fine ha fatto il Giappone?

Le elezioni generali di una potenza globale di solito fanno notizia sui giornali internazionali. Se ne parla perché il risultato del voto può cambiare alleanze e modificare equilibri. Le elezioni in Giappone, terza economia del mondo, non hanno fatto notizia. E neanche il fatto che Tokyo, per via della fine della campagna elettorale e del voto di domenica, abbia mandato sia al G20 sia alla Cop26 una delegazione striminzita e di basso livello. Ieri la formazione del primo ministro Fumio Kishida, il Partito liberal democratico, ha rivinto la maggioranza del Parlamento e si è assicurata una “maggioranza stabile”.

