Il sacrificio di Suga in Giappone

Primo ministro da un anno soltanto, dice di non volersi candidare. Si riapre la battaglia per la leadership dei conservatori a Tokyo

Alla fine è stato sacrificato lui. Yoshihide Suga, per lungo tempo ombra e capo dello staff di Shinzo Abe, di cui un anno fa aveva preso il posto, ha annunciato oggi che non si candiderà alla leadership del Partito liberal democratico giapponese. Questo significa che non sarà lui il candidato alla guida del governo della coalizione di centrodestra nelle elezioni generali che si terranno tra ottobre e novembre. Le primarie del Partito liberal democratico inizieranno il 17 settembre e il voto si terrà il 29.