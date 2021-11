In Israele si parla di raid aerei contro l'Iran

In Israele si parla sempre di più di possibili raid aerei contro l’Iran per bloccare il programma nucleare perché i negoziati internazionali a Vienna – che dovrebbero portare a un accordo che sospenderà il programma nucleare iraniano – sono fermi da mesi e non hanno ottenuto finora alcun risultato. Martedì il capo di stato maggiore israeliano, il generale Aviv Kohavi, ha detto che l’esercito “sta accelerando i piani operativi e lo stato d’allerta per fronteggiare l’Iran e una minaccia nucleare”, davanti alla commissione Difesa della Knesset – il Parlamento d’Israele. Martedì 19 ottobre il ministro della Difesa, Benny Gantz, era apparso davanti alla stessa commissione e aveva menzionato anche lui un possibile attacco aereo contro l’Iran e la rete tv Channel 12 aveva rivelato che il governo israeliano ha stanziato un fondo di un miliardo e mezzo di dollari per coprire le spese dell’operazione militare. Sui giornali si è speculato che l’ondata di raid aerei potrebbe non prendere di mira soltanto i siti del programma nucleare, ma anche comandanti militari e leader politici dell’Iran, in modo da azzerare la catena di comando e diminuire la capacità di reazione. I sondaggi dicono che la popolazione israeliana reagisce con scetticismo. Queste dichiarazioni da parte di Israele confezionate in modo che siano riprese dai media fanno parte di una guerra di nervi contro il governo dell’Iran, che per mesi dopo l’elezione del nuovo presidente Ebrahim Raisi ha rifiutato di tornare al tavolo negoziale di Vienna e ora ha acconsentito a riprendere i colloqui a fine novembre. Intanto produce uranio arricchito al sessanta per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE