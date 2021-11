A Putin il pensiero di Zemmour presidente di Francia non dispiace

Parigi. Il 27 settembre 2018, Éric Zemmour, non ancora sfiorato dal desiderio di salire all’Eliseo, era in piena promozione del suo libro “Destin français” quando si presentò davanti a Nicolas Beytout, direttore dell’Opinion, per rispondere ad alcune domande. A un certo punto, Beytout chiese al giornalista del Figaro quale leader politico nel mondo difendeva la storia, le idee e le tradizioni del proprio paese contro tutto e tutti, e la replica di Zemmour fu senza esitazioni: Vladimir Putin. “Avrebbe potuto essere francese. Ha assunto la guida di un paese che era un impero, che era una grande potenza, e prova a risollevarlo dal declino”, aggiunse il giornalista del Figaro. “Lei vorrebbe un Putin francese?”, incalzò Beytout. Risposta: “Certo, ma in giro non vedo nessuno che gli assomigli”. A distanza di tre anni da quello scontro di idee tra un liberale filo atlantista e un antiliberale nazionalista c’è invece qualcuno, dalle parti del Cremlino, che ha individuato chi potrebbe essere il “Putin francese”. “Su Éric Zemmour e le presidenziali di Francia, Vladimir Putin non si è ancora espresso. Ed è molto probabile che, per prudenza, non dirà mai in maniera chiara le sue preferenze. Ma sia le analisi degli strateghi geopolitici vicini al Cremlino sia i toni della stampa controllata dal governo lasciano pochi dubbi sulla scelta di un potere russo che comincia a non avere più fiducia di Marine Le Pen. Per Putin la speranza si chiama Zemmour. E il bersaglio si chiama Macron”, ha scritto l’Obs in un articolo intitolato “Il Cremlino vota Zemmour” e firmato da Jean-Baptiste Naudet, grand reporter dei teatri di guerra dell’Europa dell’est ed esperto di Russia.

