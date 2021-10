C'è un gruppo di hacker che trolla gli ayatollah iraniani mandando in tilt ferrovie e benzinai

C’è un gruppo hacker che crea parecchi problemi alla Repubblica islamica dell’Iran. Si chiama Indra, come il Dio della guerra nella mitologia Indù. A luglio aveva attaccato il sistema ferroviario paralizzandolo, i pendolari arrabbiati vedevano comparire sui display delle stazioni questo messaggio: ​​“Lunghi ritardi a causa di attacchi informatici. Per maggiori informazioni chiama il 64411”. Che non è il numero verde delle ferrovie, ma quello dell’ufficio della guida suprema Ali Khamenei. Indra non si accontenta dei disagi, prende anche in giro. E con questa trovata comunicativa ha mandato in tilt, per qualche ora, il cuore del potere a Teheran. Intanto i ferrovieri per rimettere in moto i treni provavano a coordinarsi con il ministero dei Trasporti, ma non era possibile perché Indra aveva hackerato anche quello. I computer degli impiegati erano bloccati e sui loro schermi era comparso un wallpaper che invitava a contattare il 64411 per ricevere assistenza. Una giornata infernale per la segreteria dell’ayatollah.

