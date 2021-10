Perché la pace nei Paesi baschi, nonostante le ferite, è riuscita bene

A dieci anni dalla cessazione della lotta armata da parte del gruppo terroristico basco Eta, annunciata il 20 ottobre 2011, Arnaldo Otegi, che da vent’anni è il leader politico dell’indipendentismo radicale, ha detto, riferendosi alle vittime dell’Eta: “Ci dispiace per il loro dolore e affermiamo che non avrebbe mai dovuto esserci” e “non avrebbe dovuto prolungarsi così tanto nel tempo. Avremmo dovuto arrivare prima al momento in cui tutto ciò si è fermato”. Le sue parole hanno suscitato grande discussione. Qualcuno dice che è tardissimo per affermare queste cose e che non è abbastanza (perché non c’è la parola “condanna” e perché, detta così, sembra che per un po’ di tempo, nonostante il ripristino della democrazia, gli attentati siano stati legittimi), ma che è comunque un passo. Ma per i più è soltanto una vergogna che Otegi parli ancora, oltretutto con tanta reticenza, e si critica il fatto che il premier socialista Pedro Sánchez si appoggi talvolta in Parlamento anche sui voti (o sulle astensioni) del suo partito.

