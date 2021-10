Il libello del patron di Libération contro la gauche che litiga col progresso

“In Francia non abbiamo il petrolio, ma abbiamo gli ideologi! Le altre sinistre europee sono molto più pragmatiche”. Denis Olivennes, imprenditore, saggista e attuale direttore generale del quotidiano parigino Libération, ha passato una vita a difendere il liberalismo come bussola indispensabile di una sinistra vincente e a denunciare quella “preferenza francese per la disoccupazione” (titolo di un suo celebre articolo apparso nel 1994) promossa da chi, nella gauche, ha trasformato le 35 ore in un totem e ha rinunciato alla crescita. “La sinistra è il ‘campo’ della lotta contro le diseguaglianze: è la madre di tutte le battaglie (…). La gauche in Francia ha voltato le spalle al suo ideale progressista perché ha abbandonato l’idea di crescita da quarant’anni a questa parte. Ogni volta che si è trovata di fronte a dei problemi, ha optato per la via anti crescita. Ma meno crescita significa meno lavoro, meno potere d’acquisto, meno risorse per i poteri pubblici, più tasse, meno capacità di integrazione, dunque meno mobilità sociale e meno facoltà di lottare contro le diseguaglianze”, ha spiegato Olivennes al settimanale Marianne, presentando la sua ultima opera, “Un étrange renoncement” (Albin Michel).

