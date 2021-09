"Gli ecologisti woke sono puritani senza Dio"

“Nella nostra epoca incerta, che così spesso può sembrare così oscura e inquietante, Steven Pinker si è distinto come una voce di positività”, scrive il magazine del New York Times in un lungo ritratto-intervista con l’accademico di Harvard. Lo psicologo cognitivo ha appena pubblicato un libro, “Rationality: What It Is, Why It Seems Scarce, Why It Matters”, che scardina il panico morale che ha conquistato le classi abbienti. “Ogni volta che i media danno la colpa di un incendio o di una tempesta al cambiamento climatico, è un argomento dubbio, nel senso che si tratta di eventi che appartengono al tempo, non al clima. Non puoi mai attribuire un particolare evento a una tendenza”.

