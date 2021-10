La Cina al G20 sull'Afghanistan pensa per sé

Nonostante l’investimento diplomatico dell’Italia per organizzare la riunione straordinaria dei leader del G20 sull’Afghanistan, e nonostante l'ottimismo di Palazzo Chigi, l’evento è passato un po’ in sordina, anzitutto perché i leader non c’erano, non tutti almeno. Sia la Russia sia la Cina, principali attori che vorrebbero essere riconosciuti come potenze stabilizzatrici dell’area, hanno fatto collegare alla riunione online i loro inviati speciali: rispettivamente Zamir Kabulov, rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin, e Wang Yi, ministro degli Esteri di Pechino con delega all’Afghanistan (che a luglio aveva incontrato una delegazione di talebani a Tianjin). Contemporaneamente in Cina, nella città di Kunming, il leader Xi Jinping inaugurava la Cop15, l’assemblea delle Nazioni Unite sulla biodiversità (un’altra cosa rispetto alla Cop26 sul clima prevista a fine ottobre a Glasgow). In Italia invece, a Sorrento, si svolgeva nelle stesse ore il G20 sul Commercio, presenziato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e con la partecipazione della ministra del Commercio americano Katherine Tai: una riunione molto operativa che aveva sul tavolo un argomento prioritario per molte cancellerie internazionali, e cioè la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio.

