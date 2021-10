L'Onu ostaggio delle dittature

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione pro Durban 32 a 10. “Il razzismo dovrebbe essere affrontato in tutte le sue forme e, purtroppo, per troppo tempo le Nazioni Unite hanno minimizzato la piaga dell’antisemitismo”, ha detto l’inviato britannico Simon Manley al Consiglio di Ginevra.

