Le cattiva lezione di Parisi sul clima

I premi Nobel sono spesso come le rockstar. Una volta vinta la lotteria della notorietà per meriti evidenti in una certa materia vengono scambiati per tuttologi in grado di dispensare consigli e pareri su qualsiasi aspetto dello scibile umano. Alcuni, i più saggi, riescono a sottrarsi a questa giostra facendo presente che il fatto che sappiano tutto sulle particelle elementari non li rende automaticamente competenti sulla diffusione dei virus o sui comportamenti sessuali dei pinguini. Altri invece finiscono per crederci, non resistono, e la vanità vince sul riserbo. In Italia poi si aggiunge l’abitudine di affidare a emeriti professori incarichi gestionali per i quali sono evidentemente non predisposti.

