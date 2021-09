Il vero pull factor è non regolarizzare

"Il 70 per cento del lavoro in Europa è irregolare. Ed è questo il vero pull factor dell’immigrazione illegale, per i migranti e per i trafficanti”, ha dichiarato mercoledì il commissario agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson, durante una conferenza stampa a Bruxelles. La ragione di numeri così elevati, secondo il commissario, sta nel fatto che “le direttive europee non sono adottate come dovrebbero dai paesi membri”. Per questo, Johansson ha annunciato verifiche più stringenti da parte della Commissione sul processo di regolarizzazione delle condizioni lavorative dei migranti nei paesi dell’Ue, soprattutto nei confronti di quelli che non applicano le sanzioni alle imprese che occupano migranti illegali. In Italia il giro d’affari fra caporalato e agromafie, secondo un recente rapporto Eurispes, supera i 24 miliardi di euro.

