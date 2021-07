Abolish Libia

La Guardia costiera libica ha una storia orrenda di abusi e crimini – fino alla strage – contro le persone che arrivano sulla costa del paese per attraversare il mare. Per questo un settore del Parlamento italiano chiede la fine immediata degli accordi importanti con la Guardia costiera libica, che includono soldi, equipaggiamento e addestramento. La fine degli accordi dell’Italia con la Libia però non equivarrebbe alla fine delle violenze contro i migranti ma soltanto al nostro ritiro da quell’area e alla scelta di non occuparci più di quello che succede sulla costa – e come si vede in queste settimane in Afghanistan, andarsene non vuol dire fine delle violenze.

