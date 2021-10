Il Venezuela toglie ancora zeri al bolívar

In Venezuela una riconversione monetaria ha tolto sei zeri al bolívar, che cambia anche nome: da bolívar a bolívar digital. Una misura decisa dal governo di Maduro per porre rimedio a una inflazione proiettata oltre al 1.600 per cento all’anno, e in base alla quale un milione di pesos diventa uno. E' la terza riconversione dal tempo di Hugo Chávez, che tolse tre zeri - decisione presa il 6 marzo 2007 e in vigore dal primo gennaio 2008, assieme al nuovo nome di bolívar fuerte. Tragica presa in giro quel “forte", quando l’inflazione riprese a galoppare. Dal 20 agosto 2018 scattò dunque una nuova riconversione, con il taglio di altri cinque zeri, e la nuova denominazione di bolívar soberano, tornata poi dal 15 febbraio 2019 semplicemente bolívar.

