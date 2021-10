Lo stallo tra la Commissione e Orbán, che sente aria di elezioni

Come avevano anticipato ieri su Europa Ore 7, è stallo tra la Commissione europea e il governo di Viktor Orbán sul piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrebbe permettere a Budapest di ottenere 7,2 miliardi di sussidi dal Recovery fund. La scadenza per il via libera della Commissione era stata prorogata di comune accordo alla fine di settembre. Ieri era l'ultimo giorno del mese. "Non c'è decisione oggi", ha detto un portavoce della Commissione: "Non siamo ancora nella posizione di concludere la valutazione" del piano ungherese. La risposta del governo Orbán è stata immediata e nel puro stile del premier ungherese. “Chiaramente discriminatorio”, ha detto il suo portavoce Zoltan Kovacs: “trattenere i fondi del Recovery plan è parte della campagna organizzata dal mainstream e dalla sinistra europea contro l'Ungheria perché resistiamo contro la diffusione dell'ideologia LGBTQ nelle scuole e nei media”.



In realtà, dopo diverse settimane di negoziati tra i funzionari della Commissione e quelli ungheresi per cercare di trovare un compromesso, non c'è ancora soluzione perché il governo Orbán non vuole intromissioni sul modo in cui gestirà i fondi e sul suo sistema giudiziario. La Commissione era disponibile a fare un compromesso che avrebbe permesso di salvare la faccia a tutti: dare il via libera al piano nazionale ungherese, sbloccando il prefinanziamento pari al 13 per cento dei fondi (quasi un miliardo), ma condizionando gli ulteriori esborsi a diverse riforme. In particolare la Commissione vuole che l'Ungheria si impegni ad aderire al database “Arachne” (lo strumento informatico di valutazione del rischio in cui vengono iscritti i beneficiari finali dei fondi), a riformare il sistema degli appalti pubblici, a garantire l'accesso ai documenti e a nominare un certo numero di procuratori indipendenti. Ma il governo Orbán, che il prossimo anno ha di fronte elezioni e vuole giocare la carta dello scontro con l'Ue, è stato inamovibile.

