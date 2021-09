La sinistra vince con la destra

Gli estremismi non passano, i nazionalismi non fanno presa, gli antieuropeismi non funzionano, i partiti tradizionali non sono sepolti, gli schemi del bipolarismo non sono archiviati, i partiti che compongono la famiglia del Ppe attraversano un periodo buio e le uniche sinistre europee che sembrano destinate ad avere un futuro sono quelle che scelgono con intelligenza di giocare la chiave del trasversalismo, evitando con cura di sputare sugli elettori dei partiti avversari. La storia di Olaf Scholz – leader dell’Spd, vicecancelliere e ministro delle Finanze dell’uscente governo Merkel, vincitore delle elezioni tedesche di domenica scorsa – è una storia che può essere raccontata con mille sfaccettature diverse. Ma se si volesse scegliere un unico elemento e un’unica sfaccettatura su cui concentrarsi, si potrebbe provare a costruire un ragionamento ambizioso partendo da una parola importante che è stata al centro della campagna elettorale di Scholz: rispetto. Il rispetto, per Scholz, aveva anche qui molti colori e si riferiva alla necessità da parte dell’Spd di avere rispetto di tutti, delle persone in difficoltà, dei livelli di istruzione diversi, degli elettori più poveri, dei cittadini più bisognosi. Rispetto per tutti, ha detto spesso Scholz, ma rispetto in particolar modo anche per gli avversari, per il partito rivale, per i giganti della Cdu, per la cancelliera Angela Merkel.

